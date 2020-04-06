Mash: блогер Павел Петель погиб в ДТП на подмосковной трассе

В Подольске погиб блогер Павел Петель. Близкие не могли связаться с ним два дня. Оказалось, что Петель попал в смертельное ДТП. Автомобиль, в котором он ехал, влетел на полном ходу в фуру.

Авария произошла на Симферопольском шоссе, сообщил Telegram-канал Mash. В Mercedes, кроме блогера и водителя, были еще два человека. Одному из них удалось выжить. Иномарка врезалась в стоявший на заправке большегруз со скоростью около 200 километров в час.

Петель ехал в Москву из миграционного центра в Сахарово. Чтобы добраться до столицы, остановил попутку. В Сахарово, уточнил РЕН ТВ, молодой человек направился, чтобы подать документы на патент для работы. Блогер родом с Украины.

Около 12:45 4 апреля он написал друзьям, что все прошло нормально. Больше на связь Павел не вышел. О его гибели стало известно только 6 апреля. Он сидел на переднем пассажирском сиденье Mercedes.

Павел Петель известен своим эпатажным поведением. На своем YouTube-канале он в образе богатой женщины говорил о моде и актуальных трендах в одежде.