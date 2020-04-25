Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-26

В Сети появилось видео с места жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе. Вертолет принадлежит компании «Абакан Авиа».

Сообщение о жесткой посадке вертолета на площадке месторождения «Русское» поступило в 08:20. На борту находились восемь человек, в том числе трое членов экипажа.

По информации Следственного комитета, пострадали шесть человек. Их должны госпитализировать в центральную больницу в Новом Уренгое. Следователи начали проверку после жесткой посадки.

По словам источника РИА «Новости», вертолет направлялся из поселка Уренгой на Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае.

Причины жесткой посадки неизвестны. Не исключается, что вертолет попал в вихревой поток. В субботу в Тазовском районе сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду, температура — два градуса ниже нуля. Идет снег. Кроме того, допускают отказ техники или ошибку пилотирования.