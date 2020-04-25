Вертолет жестко приземлился на Ямале. Есть пострадавшие
«Предварительный диагноз: сочетанная травма, переломы ребер и позвоночника», — рассказали «Интерфаксу» в Единой диспетчерской службе.
Вертолет принадлежит компании «Абакан Авиа». Сейчас выясняют причины происшествия. Основные версии — отказ техники, либо ошибка пилотирования. Также источник издания сообщает, что на месте ЧП были сложные метеоусловия.
Инцидент произошел рядом с месторождением Рузское.
В Магадане частный самолет Ан-2, принадлежащий золотодобывающей компании «Т-Цемент», также совершил жесткую посадку, инцидент произошел при взлете. Тогда пострадали два человека.
Ранее сообщалось, что под Хабаровском разбился и загорелся частный самолет. Погибли три человека. Судно принадлежало бизнесмену, который занимался торговлей оптовыми изделиями для медицинских целей.