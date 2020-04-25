Вертолет жестко приземлился на Ямале. Есть пострадавшие

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. На борту было восемь человек, из них пятеро — пассажиры. Тяжелые травмы получил один из членов экипажа.

«Предварительный диагноз: сочетанная травма, переломы ребер и позвоночника», — рассказали «Интерфаксу» в Единой диспетчерской службе. Вертолет принадлежит компании «Абакан Авиа». Сейчас выясняют причины происшествия. Основные версии — отказ техники, либо ошибка пилотирования. Также источник издания сообщает, что на месте ЧП были сложные метеоусловия. Инцидент произошел рядом с месторождением Рузское. В Магадане частный самолет Ан-2, принадлежащий золотодобывающей компании «Т-Цемент», также совершил жесткую посадку, инцидент произошел при взлете. Тогда пострадали два человека. Ранее сообщалось, что под Хабаровском разбился и загорелся частный самолет. Погибли три человека. Судно принадлежало бизнесмену, который занимался торговлей оптовыми изделиями для медицинских целей.