Опубликовано видео ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Появилась видеозапись страшного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в рейсовый автобус.

Авария случилась вечером 18 апреля. Легковой автомобиль Hyundai Solaris вылетел на встречную полосу движения. Там он лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель легковушки погиб на месте. Автобус следовал без пассажиров. Предварительная причина трагедии — существенное превышение скорости, сообщила пресс-служба Дептранса в своем канале в Telegram. Видео: Пресс-служба Дептранса