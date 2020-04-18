Легковушка вылетела на встречку на Кутузовском проспекте и влетела в автобус. Один человек погиб

ДТП случилось вечером 18 апреля на Кутузовском проспекте в Москве. Легковой автомобиль Hyundai Solaris вылетел на встречную полосу движения. Там он лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом.

Водитель легковушки погиб на месте. Автобус следовал без пассажиров. Причина, по которой легковая машина оказалась на встречной полосе пока непонятна. Информация о пострадавших уточняется, сообщили «360» в столичном управлении ГИБДД.