18 апреля 2020, 19:55
Легковушка вылетела на встречку на Кутузовском проспекте и влетела в автобус. Один человек погиб
ДТП случилось вечером 18 апреля на Кутузовском проспекте в Москве. Легковой автомобиль Hyundai Solaris вылетел на встречную полосу движения. Там он лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом.
Водитель легковушки погиб на месте. Автобус следовал без пассажиров.
Причина, по которой легковая машина оказалась на встречной полосе пока непонятна. Информация о пострадавших уточняется, сообщили «360» в столичном управлении ГИБДД.