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    29 июля 2021, 10:15

    Опубликована схема распространения цунами после землетрясения на Аляске

    Екатерина Шамина

    Власти США опубликовали схему ожидаемого распространения цунами после мощного землетрясения на Аляске. На побережье включена тревога.

    Схему опубликовал Национальный центр предупреждения о цунами в Twitter.

    Угрозу цунами объявили после мощного землетрясения на Аляске магнитудой 8,1. Подземные толчки произошли в 09:50 по московскому времени. Эпицентр располагался в 398 километров от города Диллингхем. Из-за сильного землетрясения было объявлено об угрозе цунами.

    Первыми пострадать от стихии могут Гавайи.

    Предупреждение о цунами также действует на других тихоокеанских территориях США — Гуамы и Северных Марианских островов.

    Накануне землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Дагестане. Очаг землетрясения располагался неподалеку от города Буйнакск. Подземные толчки происходили на глубине 10 километров.

    В конце июля также произошло землетрясение у берегов Камчатки магнитудой 5,5 в 27 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 136 километров.