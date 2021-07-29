Опубликована схема распространения цунами после землетрясения на Аляске

Власти США опубликовали схему ожидаемого распространения цунами после мощного землетрясения на Аляске. На побережье включена тревога.

Схему опубликовал Национальный центр предупреждения о цунами в Twitter.

Угрозу цунами объявили после мощного землетрясения на Аляске магнитудой 8,1. Подземные толчки произошли в 09:50 по московскому времени. Эпицентр располагался в 398 километров от города Диллингхем. Из-за сильного землетрясения было объявлено об угрозе цунами.

Первыми пострадать от стихии могут Гавайи.

Предупреждение о цунами также действует на других тихоокеанских территориях США — Гуамы и Северных Марианских островов.

Накануне землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Дагестане. Очаг землетрясения располагался неподалеку от города Буйнакск. Подземные толчки происходили на глубине 10 километров.

В конце июля также произошло землетрясение у берегов Камчатки магнитудой 5,5 в 27 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 136 километров.