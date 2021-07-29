Мощное землетрясение напугало возможным цунами на Аляске

Угрозу цунами объявили после мощного землетрясения на Аляске. Об этом сообщило РИА «Новости».

В четверг утром у побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. Подземные толчки были зафиксированы в 09:15 по московскому времени.

Эпицентр располагался в 398 километрах от города Диллингхем, согласно данным Геологической службы США.

Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения на Аляске составила 7,3. Эпицентр находился в 106 километрах к юго-востоку от Перривилла. Очаг залегал на глубине 3,4 километра.

В связи с сильным землетрясением Центр предупреждения США объявил об угрозе цунами.

Прибытие первой волны цунами ожидают на Гавайях в четверг днем.

Предупреждение о цунами также выпустили для других тихоокеанских территорий США — Гуамы и Северных Марианских островов.

Информации о пострадавших либо разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.

Служба гражданской обороны Новой Зеландии между тем оценивает возможные риски цунами для страны. Пока в ближайшие 12 часов удара стихии не ожидается.

Во вторник землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Камчатки.