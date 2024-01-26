Эксклюзив 26 января 2024, 14:29 «Оппоненты были знакомы». Чемпион России по боксу Стоцкий знал напавшего на него стрелка МВД: боксер Стоцкий подрался со знакомым в Челябинске на бытовой почве РИА «Новости»

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Чемпион России по боксу Андрей Стоцкий получил огнестрельные ранения во время ночной пробежки в Челябинске. В пресс-службе УМВД по Челябинской области рассказали «360», что спортсмен был знаком со своим обидчиком.

«Был конфликт, произошедший в Ленинском районе города между двумя мужчинами», — рассказали в полиции.

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Как отметили в пресс-службе, один человек пострадал, он обратился в больницу. Сейчас сотрудники УМВД России по Челябинску устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Предварительно известно, что причина носит бытовой характер. Ранее оппоненты были знакомы. Личность второго участника инцидента установлена. Его розыском занимаются челябинские оперативники», — уточнили в МВД.

Ранее стало известно, что Стоцкий совершал пробежку в районе стадиона «Восход», когда возле него остановилась машина, из который вышли несколько человек. Словесная перепалка переросла в драку, затем мужчина достал травматическое оружие и выстрелил в спортсмена около 20 раз.