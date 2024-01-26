Криминал 26 января 2024, 13:47 Чемпиона России по боксу Стоцкого расстреляли во время пробежки в Челябинске Shot: чемпион России по боксу Стоцкий получил 20 выстрелов во время пробежки

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На чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого напали во время ночной пробежки в Челябинске. Как сообщил Telegram-канал Shot, неизвестный выстрелил в спортсмена около 20 раз. Сейчас пострадавший находится в больнице, за его жизнь борются медики.

«Боксер бегал в районе стадиона „Восход“ на улице Новороссийской. Там же остановилась машина, из которой вышли несколько человек», — уточнили журнаоисты.

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Началась словесная перепалка, потом в ход пошли кулаки. После оппоненты достали травматическое оружие, расстреляли Стоцкого и скрылись. Мужчина попал в больницу с огнестрельными ранениями таза, бедер и ног.

Андрей Стоцкий — чемпион России по боксу, один из лидеров российской сборной. Он стал мастером спорта РФ международного класса и бронзовым призером Всероссийской спартакиады. Боксер — многократный победитель международных и всероссийских турниров в любителях.

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