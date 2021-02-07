Оперативный штаб развернули у дома в Щелкове, где от отравления газом умерли 3 человека

«На месте развернут оперативный штаб, работает комиссия по ЧС под руководством заместителя председателя комиссии Леонида Киселева. На место прибыл первый заместитель главы администрации городского округа Щелково Сергей Горячев», — говорится в сообщении.

Сейчас домовое оборудование проверяют.

В пресс-службе СУ СК России по Московской области рассказали, что погибший глава семьи сам позвонил утром 7 февраля в скорую помощь и сообщил о своем плохом самочувствии, проблемах со здоровьем у жены и детей и запахе газа. Врачи приехали по адресу, но мужчина, его супруга и пятилетний сын уже умерли. 14-летнюю девочку в тяжелом состоянии без сознания увезли в больницу.

Следователи завели уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сотрудники ведомства вместе с газовщиками сейчас осматривают квартиру и оборудование. После гибели людей назначат судебно-медицинские экспертизы. Сотрудников газовой службы, обслуживающей дом, допросят.