Двое взрослых и ребенок насмерть отравились газом в Щелкове

Три человека насмерть отравились газом в Щелкове. Один из них ребенок. Еще один пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти трех человек в квартире в городском округе Щелково. По предварительным данным, от отравления угарным газом в одном из домов на улице Рабочая погибли три человека, в том числе малолетний», — рассказали в надзорном ведомстве.

Еще один отравившийся газом выжил. Он попал в больницу в тяжелом состоянии.

Щелковская городская прокуратура проверит все обстоятельства ЧП и установят его причины. Прокуроры дадут правовую оценку действиям ответственных за обеспечение безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования. Прокуратура Московской области взяла это дело на контроль.