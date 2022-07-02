Сестра жены полковника МВД Павла Колесникова, который умер после операции в стоматологической клинике в Пушкино, рассказала «360» подробности происшествия. По словам Юлии, врачи многое скрывают.

«Он собирался вылечить два зуба, шесть вырвать и на восемь поставить импланты. Четыре хотел лечить под местной анестезией в это клинике, а еще четыре — в клинике города, куда собирался на отдых. Но врачи, чтобы получить деньги, сагитировали его на два зуба поставить пломбы и еще поставить восемь имплантов, в том числе вместо шести вырванных зубов», — отметила Юлия.

Она предположила, что сотрудники учреждения не хотели, чтобы мужчина «отнес деньги в другую клинику». Они убедили его, что операция под общим наркозом на четыре с половиной часа при его анализах безопасна.

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Павел Колесников пошел в клинику 24 июня вместе с женой. Дальше в истории много белых пятен.

«По словам сотрудницы клиники, ему сразу стало плохо, но почему-то „скорую“ они вызвали почти через два часа, ближе к 17:00. По всей видимости, сами что-то пытались то ли делать, то ли скрыть. Врачи не объясняют, почему не выбрали более безопасный способ лечения и куда делось время. Не говорят, кто конкретно лечил», — пояснила Юлия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Семья Павла Колесникова добивается возбуждения дела еще и по статье 238 «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сестра жены полковника предположила, что по ней дело заведут по мере сбора доказательств.

«Хорошо бы они не купили экспертизу, иначе не будет объективного расследования. Клиника-то богатая, если они по полмиллиона берут», — беспокоится Юлия.

Она добавила, что услугами центра много лет пользовалась ее сестра, жена полковника. Она безоговорочно верила врачам — поверила и в то, что длительная операция под общим наркозом не принесет мужу вреда.