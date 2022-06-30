Полковник МВД умер после приема у стоматолога в Подмосковье

СК России по Подмосковью сообщил о смерти 50-летнего мужчины после стоматологической операции в Пушкине Московской области. По данным «МК», речь идет о начальнике центра технического регулирования и каталогизации НПО «Спецтехника и связь» МВД России.

Как сообщило издание, мужчина обратился в стоматологическую клинику «Экстродент Центр», чтобы установить импланты. Анализы, которые он сдал предварительно, были хорошими. Мужчине должны были запломбировать 23 зуба и установить импланты после удаления шести зубов. Полная стоимость услуг составила 500 тысяч рублей. Пациенту пояснили, что операция будет проводиться под общим наркозом и займет четыре с половиной часа.

Он приехал в клинику вместе с женой 24 июня.

«При проведении операции у пациента ухудшилось самочувствие, в связи с чем он был госпитализирован в местную больницу. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, мужчина скончался», — рассказала пресс-служба СУ СК по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ). Устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии. Представители СК осмотрели место происшествия, изъяли медицинские документы и запись с камер видеонаблюдения, допросили сотрудников клиники и назначили судмедэкспертизу.