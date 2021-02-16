«Она хотела, чтобы меня арестовали». Сбивший женщину с коляской в Новосибирске оказался курьером

Водитель, который наехал на женщину с коляской в Новосибирске после замечания, оказался доставщиком продуктов. Очевидцы рассказали, что мужчина приехал на такси и припарковал машину на газоне, где растут цветы.

«Вот сюда заехал на газон. Здесь цветы у нас растут вообще. Вот сюда заехал, она ему сделала замечание: „Вы почему на газон заехали?“ Он ее послал. Она пошла с ребенком в коляске, годовалый ребенок. <…> Он развернулся, на ногу ей наехал, а бампером колено придавил», — сообщила местная жительница.

Соседка пострадавшей женщины встала на защиту курьера. Именно ей он привез продукты, которые она заказывает два раза в неделю.

«Он очень хорошее впечатление произвел. Добрый и вежливый, поэтому я вообще в шоке, что такое произошло», — объяснила девушка, но добавила, что это не оправдывает поступок курьера.

«360» связался с мужчиной, который наехал на молодую мать с ребенком. Он рассказал, что это было не замечание, а крик. Пострадавшая встала с коляской на пути, чтобы заблокировать машину водителя.

«Она хотела, чтобы приехала полиция и меня арестовала. <...> Она мне выезд три раза перекрывала», — описал ситуацию курьер. Он добавил, что ситуацию можно было решить другим способом — просто дождаться сотрудников правоохранительных органов и никуда не торопиться.

Накануне в Сети разошлось видео, на котором водитель после замечания сбивает женщину с коляской во дворе дома на улице Александра Чистякова в Кировском районе Новосибирска. Пострадавшая с переломом ноги попала в больницу. Сотрудники регионального ГИБДД начали административное расследование этого ДТП.