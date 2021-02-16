Водитель наехал на женщину с коляской после замечания в Новосибирске. Видео

Жительница Новосибирска вышла на прогулку с ребенком в коляске и сделала замечание водителю из-за парковки в неправильном месте. Он развернулся и нарочно наехал на нее. Женщина попала в больницу с переломом ноги. Об этом сообщила новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Это происшествие попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что после наезда женщина упала, а коляска опрокинулась. Очевидцы бросились ей на помощь, водитель уехал.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали об административном расследовании. ДТП произошло вечером 15 февраля во дворе дома на улице Александра Чистякова в Кировском районе Новосибирска.