Эксклюзив 14 декабря 2023, 20:53 «Он вообще никакой». Мужчина на иномарке протаранил шесть машин в Москве Источник «360»: водитель иномарки протаранил 6 авто на Дмитровском шоссе

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На Дмитровском шоссе в Москве мужчина на иномарке протаранил шесть автомобилей. Об этом сообщил источник «360».

Уточняется, что машины были припаркованы. Один из автомобилей в результате ДТП вылетел на встречку. Виновник аварии находился в нетрезвом состоянии, отметил собеседник «360».

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«Проехал по тротуару, задел четыре машины, сдвинул такси и школьную маршрутку. <…> Он вообще никакой», — уточнил он.

Кроме того, мужчина, протаранивший на своем авто другие машины, показывал всем неприличный жест. Виновник аварии выжил, его отправили в больницу с ушибом спины.

Вечером 11 декабря водитель Lexus врезался в дерево в центре Москвы. ДТП произошло на Новом Арбате. В результате два человека пострадали.