14 декабря 2023, 20:53
«Он вообще никакой». Мужчина на иномарке протаранил шесть машин в Москве
Источник «360»: водитель иномарки протаранил 6 авто на Дмитровском шоссе
На Дмитровском шоссе в Москве мужчина на иномарке протаранил шесть автомобилей. Об этом сообщил источник «360».
Уточняется, что машины были припаркованы. Один из автомобилей в результате ДТП вылетел на встречку. Виновник аварии находился в нетрезвом состоянии, отметил собеседник «360».
Реклама
«Проехал по тротуару, задел четыре машины, сдвинул такси и школьную маршрутку. <…> Он вообще никакой», — уточнил он.
Кроме того, мужчина, протаранивший на своем авто другие машины, показывал всем неприличный жест. Виновник аварии выжил, его отправили в больницу с ушибом спины.
Вечером 11 декабря водитель Lexus врезался в дерево в центре Москвы. ДТП произошло на Новом Арбате. В результате два человека пострадали.
ДТП
Мужчины
Иномарки
Машины
Москва 2023
Реклама
Реклама