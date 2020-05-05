Он провожал экипаж МКС в космос. Член президиума РАН с подтвержденным COVID-19 умер в больнице

«Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором НПО „Энергия“, отвечал за пилотируемую программу. Фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — сказал Сергеев.

О том, что Евгений Микрин заразился коронавирусом, стало известно 16 апреля. Глава Роскосмоса Дмирий Рогозин сообщил тогда, что Микрин проходит лечение дома, заболевание протекает в легкой форме.

За неделю до этого, 9 апреля, генеральный конструктор побывал на Байконуре вместе с Рогозиным. Они провожали экипаж корабля «Союз-МС-16» на МКС. Космонавты при этом сидели в изолированной комнате за стеклом.