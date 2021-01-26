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    26 января 2021, 19:11

    «Он напал, потому что психопат». Сестра пострадавшей в Турции россиянки рассказала о ее состоянии

    Александр Блинов, Иван Степанов

    Сестра пострадавший при нападении в Турции российской модели рассказала «360» об обстоятельствах произошедшего. По ее словам, сейчас состояние девушки стабильное.
    «Он напал, потому что психопат». Сестра пострадавшей в Турции россиянки рассказала о ее состоянии

    Мария Русанова сообщила, что ее сестре после нападения в Стамбуле провели операции. Она уверена, что мусорщик, напавший с ножом на ее сестру, является психически неуравновешенным:

    «Просто напал, потому что он психопат. <…> По информации полиции, он задержан», — сказала сестра модели.

    Она отметила, что совершивший нападение не пытался ограбить своих жертв:

    «Там она с кем-то гуляла, на камере видно, что это еще одна девушка и еще один парень. У них была компания из трех людей, которые просто шли по улице в очень приличном центральном районе Стамбула. И сзади, вы видите, они идут спокойно, а на них бежит, и нападает, и ножом тыкает», — рассказала Мария.

    Инцидент произошел 24 января в районе Бешикташ, трое россиян получили ранения различной степени тяжести. Генеральное консульство РФ в Стамбуле ранее сообщило, что правоохранители уже задержали подозреваемого.