«Он напал, потому что психопат». Сестра пострадавшей в Турции россиянки рассказала о ее состоянии

Сестра пострадавший при нападении в Турции российской модели рассказала «360» об обстоятельствах произошедшего. По ее словам, сейчас состояние девушки стабильное.

Мария Русанова сообщила, что ее сестре после нападения в Стамбуле провели операции. Она уверена, что мусорщик, напавший с ножом на ее сестру, является психически неуравновешенным:

«Просто напал, потому что он психопат. <…> По информации полиции, он задержан», — сказала сестра модели.

Она отметила, что совершивший нападение не пытался ограбить своих жертв:

«Там она с кем-то гуляла, на камере видно, что это еще одна девушка и еще один парень. У них была компания из трех людей, которые просто шли по улице в очень приличном центральном районе Стамбула. И сзади, вы видите, они идут спокойно, а на них бежит, и нападает, и ножом тыкает», — рассказала Мария.

Инцидент произошел 24 января в районе Бешикташ, трое россиян получили ранения различной степени тяжести. Генеральное консульство РФ в Стамбуле ранее сообщило, что правоохранители уже задержали подозреваемого.