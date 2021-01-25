Стало известно состояние россиян, которые пострадали при нападении в Турции

Ведомство опубликовало информацию в своем Facebook. Дипломаты уточнили, что пострадавших госпитализировали в разные медицинские учреждения.

«Двое пострадавших росграждан находятся с повреждениями различной степени тяжести под контролем медиков, состояние третьего гражданина опасений не вызывает, в ближайшее время он может быть выписан из больницы», — сказано в сообщении.

На российских граждан напали вечером 24 января в городском районе Бешикташ. Пострадали две женщины и мужчина, им помогли местные жители. Сейчас их жизням ничего не угрожает. По данным дипмиссии, турецкий гражданин напал на них с ножом из-за бытового конфликта, который у них возник — его причина пока неизвестна.

При этом в ведомстве сообщили, что по имеющейся в их распоряжении информации правоохранители уже задержали подозреваемого. По предварительной информации, мужчина психически нездоров, а также неоднократно был судим. По данным СМИ, он попытался ограбить россиян: потребовал у них деньги, а потом напал.