Эксклюзив 17 ноября 2022, 14:05 «Он больной». Жительница Владивостока — о мужчине, который приставал к ребенку СК Приморья возбудил дело против жителя Владивостока за приставания к ребенку

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СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту совершения жителем Владивостока насильственных действий сексуального характера в отношении восьмилетнего мальчика. Знакомая подозреваемого рассказала «360», что это не первый случай, когда мужчина приставал к детям.

Не первый случай

«Он больной. Когда я была маленькой, он постоянно либо ко мне, либо к моему другу лез общаться. <…> Мы над ним шутили — не очень грубо, конечно же, но он приставал к другим мальчикам. И так же к девочкам приставал», — рассказала собеседница «360».

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По ее словам, задержанный часто приходил домогаться на детскую площадку.

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«Я папе жаловалась. Родители сказали ему, чтобы он не лез к нам, что мы не хотим с ним общаться. Просьбы воспринимал, сейчас не знаю, что с ним случилось. Может, мир у него перевернулся в голове», — добавила девушка.

Ранее стало известно, что житель Владивостока напал на восьмилетнего мальчика. Мужчина схватил его за руку, повалил на землю, после чего раздвинул ноги и залез на него сверху. По информации Telegram-канала «Плохие новости 18+», злоумышленник пытался поцеловать ребенка.

СК возбудил дело

Случаем заинтересовались правоохранители. Полицейские задержали мужчину — им оказался 33-летний местный житель. В пресс-службе МВД по Приморскому краю сообщили, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В краевом СК рассказали, что все случилось днем 16 ноября недалеко от дома 64 по улице Леонова.

«Подозреваемый <…> применил насилие в отношении восьмилетнего мальчика и совершил в отношении его насильственные действия сексуального характера», — уточнили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Полицейские в Ленинградской области задержали пенсионера, который приставал к пятилетней девочке. Правоохранители выяснили, что мужчина совершил насильственные действия в отношении ребенка.