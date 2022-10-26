Пенсионера-педофила поймали в Ленобласти за приставания к 5-летней девочке | 360°

Криминал 26 октября 2022, 13:32 Пенсионера-педофила поймали в Ленобласти за приставания к 5-летней девочке МВД: в Ленобласти задержали пенсионера за приставания к ребенку РИА "Новости"

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Правоохранители задержали пенсионера, подозреваемого в преступлении против пятилетней девочки. Мужчину поймали в деревне Рабитицы в Ленинградской области, сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, 24 октября, около 21:20, в полицию обратился мужчина. Он пришел в гости к своему 71-летнему знакомому и обнаружил в его квартире пятилетнюю девочку. На место сразу прибыли правоохранители.

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Выяснилось, что ребенок живет в соседнем доме в благополучной семье. Около 18:00 часов мать забрала девочку из детского сада, а потом отпустила одну погулять во дворе. Подозреваемый встретил ее и стал звать ее к себе в гости, чтобы покормить. Заманив ребенка в квартиру, он совершил в отношении нее насильственные действия.

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Против пенсионера возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемый задержан, добавили в полиции. Расследование продолжается.

Семья пострадавшей девочки полная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) не состоит, отметили «Известия». По данным издания, мужчину поместили в изолятор.