Происшествия 17 апреля 2024, 10:40 Омские грабители взорвали банкомат МВД: злоумышленники подорвали банкомат Сбербанка в Омске Пресс-служба МВД

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Неизвестные подорвали банкомат на Краснознаменной улице в Омске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Взрыв произошел в отделении Сбербанка, сообщение об этом поступило в полицию около 08:30 часов утра. В результате случившегося никто не пострадал. На место взрыва выехали сотрудники МВД.

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«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося», — указали в пресс-службе.

По факту взрыва возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере».

Ранее росгвардейцы поймали возможного серийного грабителя, обворовывающего супермаркеты в Коломне. В совершении преступлений обвиняют ранее судимого 39-летнего горожанина. По данным Росгвардии, задержанный выбежал из магазина, пряча под курткой украденные товары. Полиция ранее уже разыскивала жителя Коломны за серию мелких краж из торговых точек.