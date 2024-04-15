Подмосковье 15 апреля 2024, 12:57 Росгвардия задержала серийного грабителя супермаркетов в Коломне Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в серии краж в Коломне. Ранее судимого 39-летнего местного жителя заметил патруль около одного из магазинов города.

Мужчина выбегал из супермаркета, пряча украденное под курткой. После задержания выяснилось, что его разыскивает полиция за серию мелких краж из торговых точек.

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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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