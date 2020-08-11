ОМОН начал задерживать людей у Минского электротехнического завода

Начались задержания протестующих около Минского электротехнического завода. Люди пришли к предприятию, чтобы поддержать работников завода, которые устроили забастовку.

Рабочие требуют от властей прекратить жесткие задержания и отпустить всех, кого уже успели увезти.

«ОМОН разогнал людей на улице, которые пришли поддержать нас, по слухам, несколько человек задержали. Администрация отказалась поддержать людей. Люди на сегодня разошлись», — сообщил РБК со ссылкой на свой источник на самом заводе.

Кроме того, информация о задержаниях около завода опубликована в Telegram-канале издания Tut.by. Сообщается, что рабочие предприятия также требовали от руководства обратиться к Лукашенко и снова включить интернет.

Ранее стало известно о создании стихийного мемориала на месте погибшего около станции метро «Пушкинская» в Минске. Прошлой ночью там скончался мужчина, который выступал вместе с протестующими. По данным МВД, у него в руках взорвалось самодельное устройство, которое он планировал бросить в стражей порядка, но не успел. Жители Минска приходят на место его гибели, приносят цветы и скандируют: «Уходи».