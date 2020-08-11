Жители Минска организовали акцию протеста на месте гибели демонстранта

Стихийная акция началась на месте гибели мужчины около станции метро «Пушкинская». Он погиб во время протестных выступлений в ночь на 11 августа.

Жители Минска несут цветы к станции, скандируют: «Уходи». Проезжающие мимо машины поддерживают горожан и сигналят в знак солидарности. Видео со стихийной акцией опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Ранее стало известно о первом погибшем в результате столкновений жителей Белоруссии с ОМОНом и милицией. По данным МВД страны, мужчина хотел бросить взрывное устройство в силовиков на проспекте Притыцкого, но не успел — оно взорвалось у него в руке.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, после огласки первых предварительных результатов выборов президента страны. На следующий день на улицы вышло еще больше людей — они делали баррикады из мусорных баков и отбивались от силовиков. По данным МВД Белоруссии, за сутки в стране задержали больше двух тысяч человек. При этом пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и один военный, пять силовиков госпитализированы.