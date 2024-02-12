Происшествия 12 февраля 2024, 17:56 Омича осудили на 16 лет колонии за диверсию и госизмену Жителя Омска осудили на 16 лет колонии за диверсию и госизмену РИА «Новости»

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Второй Восточный окружной военный суд Новосибирска вынес приговор 22-летнему жителю Омска, который весной 2023 года устроил диверсию на железной дороге. Об этом сообщил «Коммерсант».

В УФСБ по Омской области уточнили, что в мае прошлого года молодой человек совершил диверсию на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги.

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Украинские кураторы также поручили ему собирать информацию о российских воинских частях. Незаконную деятельность гражданина пресекли сотрудники правоохранительных органов. Фигуранта уголовного дела задержали.

Новосибирский суд признал его виновным в диверсии, государственной измене и причастности к деятельности террористической организации. Омича приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отмечал, что Украина пытается вербовать россиян для организации диверсий, в том числе поджогов транспортной инфраструктуры.