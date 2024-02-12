12 февраля 2024, 17:56
Омича осудили на 16 лет колонии за диверсию и госизмену
Жителя Омска осудили на 16 лет колонии за диверсию и госизмену
Второй Восточный окружной военный суд Новосибирска вынес приговор 22-летнему жителю Омска, который весной 2023 года устроил диверсию на железной дороге. Об этом сообщил «Коммерсант».
В УФСБ по Омской области уточнили, что в мае прошлого года молодой человек совершил диверсию на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги.
Реклама
Украинские кураторы также поручили ему собирать информацию о российских воинских частях. Незаконную деятельность гражданина пресекли сотрудники правоохранительных органов. Фигуранта уголовного дела задержали.
Новосибирский суд признал его виновным в диверсии, государственной измене и причастности к деятельности террористической организации. Омича приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отмечал, что Украина пытается вербовать россиян для организации диверсий, в том числе поджогов транспортной инфраструктуры.
Суд
Украина
Реклама
Реклама