Общество 06 февраля 2024, 14:42 Украину уличили в попытках вербовать россиян для поджогов Секретарь СБ Патрушев: Украина все чаще пытается вербовать россиян для диверсий РИА «Новости»

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Украина все чаще пытается вербовать россиян для поджогов административных зданий и инфраструктурных объектов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, чьи слова привело РИА «Новости».

Патрушев провел в Кургане совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

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«Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что спецслужбы Украины стали использовать Telegram-каналы для вербовки россиян в разведывательную деятельность.

Волк напомнила, что сбор и передачу информации по заданию зарубежной разведки можно квалифицировать как шпионаж по статье Уголовного кодекса. Наказание в таком случае — лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, сообщили «Известия».