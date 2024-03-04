Эксклюзив 04 марта 2024, 17:02 «Окровавленная нога». Стали известны подробности ранения 10-летней девочки в Подмосковье Источник «360»: мать из Пушкино запустила ножом в 10-летнюю дочь во время ссоры

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Жительница города Пушкино в микрорайоне Серебрянка, находясь в нетрезвом состоянии, ранила ножом 10-летнюю дочь. Девочка рассказала об этом своей подруге, отец которой вызвал скорую помощь и полицейских, сообщил источник «360».

Кинула нож в дочь

Мужчина пошел домой к пострадавшей, чтобы убедиться, что дети не шутят. Однако двери ему никто не открыл. По словам подруги раненой девочки, та позвонила ей по видеосвязи.

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«Находилась она в туалете закрытая. Окровавленная нога у нее была, и вот сказала, что <…> мама, ну вроде как кинула [нож]», — рассказал источник «360».

Отец подруги пострадавшей обратился в службу спасения. Через 10-15 минут после его попыток дозвониться в домофон пострадавшая вышла на улицу гулять с собакой.

«Прихрамывая на одну ногу, бледная, в таком легком, наверное, шоковом состоянии», — отметил источник.

После этого приехала карета скорой помощи, пришел сотрудник полиции. Машина медиков около получаса стояла у дома. Девочку госпитализировали. Подруга потерпевшей также рассказывала, что ранее видела ее с синяком на лице, отметил источник. По его словам, в семье пострадавшей царит напряженная атмосфера, а мама часто кричит на дочку.

«У нее был синяк, который она замазывала тональником», — добавил собеседник «360».

Происшествием заинтересовалась прокуратура

Пушкинская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося. Пострадавшей оказали всю необходимую помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Похожая история произошла в Тюменской области. Местную жительницу приговорили к двум годам лишения свободы условно после того, как она пырнула мужа ножом.