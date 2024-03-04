Происшествия 04 марта 2024, 12:19 Женщина из Тюменской области ранила ножом мужа, который напал на нее

Читать 360tv в

Жительницу Тюменской области приговорили к двум годам лишения свободы условно после того, как она пырнула мужа ножом. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Сообщается, что женщина схватила нож, когда пьяный супруг начал ее душить и угрожать убийством. Вырвавшись, она нанесла ему один удар в живот. Пострадавшего доставили в медучреждение, ему удалось выжить.

Реклама

Ранее обвиняемая была судима, однако по месту жительства ее охарактеризовали положительно.