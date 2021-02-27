В Дубае почти 500 человек сняли с рейса «Аэрофлота» в Москву. Причиной стал истекший срок давности теста на коронавирус у одного из пассажиров, сообщил Telegram-канал Readovka.

Пассажиров рейса Дубай — Москва держали в самолете около двух часов, но после этого высадили и забрали загранпаспорта, чтобы отменить штамп о вылете. Оказалось, что у одного из пассажиров срок давности теста на коронавирус истек за 20 минут до посадки. Рейс в итоге перенесли на 18:00, однако многие пассажиры к вечеру попросту не успеют сделать новые тесты.

Людей при этом не выпускают из аэропорта. Пассажирам отказались предоставить жилье и даже не дали воду.

Лоукостер «Победа» ранее открыл продажу билетов на первые рейсы, которые бюджетная авиакомпания начнет осуществлять из аэропорта Шереметьево. В кассы поступило свыше 20 тысяч билетов по минимальным ценам — 499–999 рублей. Речь идет о рейсах в 12 российских городов и один зарубежный. Ранее «Победа» выполняла полеты только из аэропорта Внуково.