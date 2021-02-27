Лоукостер «Победа» летом начнет летать из Шереметьево

Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на рейсы из аэропорта Шереметьево в 12 российских городов и один зарубежный. Ранее она выполняла полеты только из Внуково. В кассы поступило свыше 20 тысяч билетов по минимальным тарифам 499-999 рублей.

В сообщении авиакомпании сказано, что летом начнутся перевозки по уникальным рейсам, из Москвы в Чебоксары и Петрозавдск. Таких нет ни у одной российской авиакомпании.

«В мае начнутся полеты в Пермь и Чебоксары; в июне — в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталию; в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск», — объявил лоукостер.

В начале февраля «Победа» прекратила полеты на Дальний Восток, так как власти выделили почти пять миллиардов рублей субсидий на маршруте только одному перевозчику.