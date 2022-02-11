Около 300 человек эвакуировали из общежития при пожаре на западе Москвы

Порядка 300 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии. Возгорание произошло в районе Дорогомилово на западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Огонь возник в помещении студенческого общежития по адресу: улица Студенческая, 33к5. Плотное задымление наблюдается на пятом этаже здания. По данным источника, из общежития эвакуировали всех жильцов — на улицу вывели порядка 300 человек.

Возгоранию присвоили вторую категорию сложности. Вскоре выяснилось, что площадь пожара составила два квадратных метра. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится одно из общежитий НИТУ «МИСиС». Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в здании школы в селе Хибятли в Дагестане произошел сильный пожар. Размеры здания составляют 22 на семь метров. В нем обучалось 87 детей. В администрации Цунтинского района также уточнили, что в районе наблюдаются проблемы с электричеством. Это могло стать причиной возгорания.

Кроме того, стало известно, что спасатели эвакуировали 15 человек из трех пожаров за одну ночь в Забайкалье.