Здание школы загорелось в селе Хибятли Цунтинского района Дагестана. Огонь охватил всю кровлю. Видео происшествия опубликовали в соцсетях.

По словам местных жителей, двухэтажное здание школы находится в аварийном состоянии. Отмечается, что первый этаж строения каменный, а второй щитовой. Причины возгорания неизвестны.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, размеры здания составляют 22 на 7 метров. В нем обучалось 87 детей.

В администрации Цунтинского района также уточнили, что в районе наблюдаются проблемы с электричеством. Это могло стать причиной возгорания.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка погибла при пожаре с городе Можга в Удмуртии. Когда вспыхнул огонь, ребенок был один дома, мать отошла по делам. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Также стало известно, что короткое замыкание спровоцировало пожар в женской консультации города Иваново. Справиться с огнем удалось за одну минуту. Пламя не принесло большого ущерба, лишь немного повредило стену.