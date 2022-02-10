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    10 февраля 2022, 23:58

    Школа загорелась в Дагестане — видео

    В здании школы в селе Хибятли в Дагестане произошел сильный пожар

    Алексей Иванчин

    Здание школы загорелось в селе Хибятли Цунтинского района Дагестана. Огонь охватил всю кровлю. Видео происшествия опубликовали в соцсетях.

    По словам местных жителей, двухэтажное здание школы находится в аварийном состоянии. Отмечается, что первый этаж строения каменный, а второй щитовой. Причины возгорания неизвестны.

    Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, размеры здания составляют 22 на 7 метров. В нем обучалось 87 детей.

    В администрации Цунтинского района также уточнили, что в районе наблюдаются проблемы с электричеством. Это могло стать причиной возгорания.

    Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка погибла при пожаре с городе Можга в Удмуртии. Когда вспыхнул огонь, ребенок был один дома, мать отошла по делам. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Также стало известно, что короткое замыкание спровоцировало пожар в женской консультации города Иваново. Справиться с огнем удалось за одну минуту. Пламя не принесло большого ущерба, лишь немного повредило стену.