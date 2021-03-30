Около 25 грузовиков сгорело в промзоне на северо-востоке Москвы

Пожар, который произошел на улице Стартовая в три часа утра, ликвидирован. По предварительным данным, сгорело 25 грузовых автомобилей.

Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров, сообщили в МЧС. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

В экстренных службах РИА «Новости» сообщили, что по предварительным подсчетам сгорели 25 автомобилей, в зоне горения также находились полуприцепы с дизельным топливом.

Пострадавших нет.

Во время пожара была угроза, что огонь перекинется на другие здания, однако пожарные успели локализовать и ликвидировать огонь. На место пожара было направлено свыше 20 единиц техники и 70 человек личного состава.

Очевидцы утверждали, что перед пожаром на территории промзоны могла быть драка, потому что они слышали крики.

Точные обстоятельства и причины возгорания предстоит выяснить специалистам.