Грузовики горят в промзоне на северо-востоке Москвы. Видео

Грузовики загорелись в промзоне на северо-востоке Москвы. Пожарные уже приступили к тушению огня. Об этом сообщил столичный главк МЧС России.

По данным спасателей, площадь возгорания — около 500 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. При этом пока сохраняется угроза, что огонь перекинется на другие здания. На кадрах с места виден яркое пламя и густой дым. Рядом с грузовиками находятся пожарные машины.

По информации РЕН ТВ, на территории промышленной зоны загорелись порядка 25 грузовиков. Сейчас там работает штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших пока не поступало. Все обстоятельства и прчиины возгорания предстоит выяснить специалистам.