Около 20 мигрантов отравились в Петербурге | 360°

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Около 20 мигрантов отравились в Петербурге

78.ru: около 20 мигрантов отравились в Петербурге

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Массовое отравление рабочих-мигрантов произошло в Петербурге. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, рабочие отравились в отеле. Питание им доставляет в ланч-боксах некая организация. Не так давно в отель заехала новая группа рабочих.

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Сейчас у здания находятся пять машин скорой помощи. В медучреждения уже отправили около 20 человек, жалующихся на боли в животе. Четверых мужчин госпитализировали на скорой, остальные смогли добраться до больниц самостоятельно.

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На месте продолжают работать специалисты Роспотребнадзора. Все обстоятельства предстоит выяснить специалистам.

В конце сентября массовое отравление угарным газом произошло в одном из кафе Дербента. В результате пострадали 16 человек.

Как заявило МВД Дагестана, причиной отравления могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления еды. СК России завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Санкт-Петербург

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