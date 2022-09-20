Состояние 3 пострадавших от отравления угарным газом в Дербенте стабилизировалось | 360°

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Состояние 3 пострадавших от отравления угарным газом в Дербенте стабилизировалось

Мэр Дербента Пирмагомедов сообщил о стабилизации состояния трех отравившихся угарным газом

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В одном из кафе Дербента произошло массовое отравление угарным газом. Глава городского округа Дербент Рустам Пирмагомедов сообщил в своем Telegram-канале, что пострадали 16 человек, состояние троих удалось стабилизировать.

В Центральную городскую больницу доставили 12 взрослых и четверо подростков. Почти все из них — работники кафе.

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«Удалось стабилизировать состояние троих больных, которые изначально поступили в тяжелом состоянии», — написал Рустам Пирмагомедов.

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Все жертвы отравления находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает.

В дежурную часть позвонили 19 сентября в 22:10. На место отравления выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа. В общей сложности задействовали 11 единиц техники и 35 сотрудников скорой помощи, полиции, гражданской обороны и ЧС, газовой службы.

МВД Дагестана сообщило, что причиной отравления могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.

Дагестан

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