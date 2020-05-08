Оказался не в то время и не в том месте. Полиция по ошибке задержала гуляющего москвича в парке

В Сети появился ролик, в котором житель Москвы Андрей Юдин убегает от полиции. Действие происходит в парке Гольяново. Полицейские на автомобиле, попутно сшибая в парке кусты, пытаются перехватить бегуна. В итоге Юдин останавливается, а сотрудники правоохранительных органов ловят его. В беседе с «360» москвич рассказал, как выглядит история с его стороны.

Мужчина рассказал, что гулял по парку у Бабаевского пруда — это большая лесополоса. Он вышел со стороны Кургановской улицы и начал переходить дорогу.

«Я заметил боковым зрением, что навстречу едет полиция. Я перешел дорогу и услышал сигнал», — рассказал он. Юдин добавил, что был в наушниках. Он развернулся и увидел, что полицейской машет руками и что-то кричит.

Сняв наушник мужчина спросил что случилось, на что получил ответ в грубом тоне и требование подойти к машине.

«Я спросил: „В чем причина остановки?“», — вспоминает потерпевший. Он заметил, что в руках у хранителя закона была резиновая дубинка.

«В этот момент полицейский сделал рывок ко мне. Между нами было около шести метров. Я отреагировал и побежал от них», — пояснил Юдин.

Он рассказал, что сначала полицейские побежали за ним. Через 300 метров он увидел, что сотрудники отстали.

Источник фото: YouTube

«Я уже в парк прибежал. Немного остановился. Затем увидел, что полицейская машина на пятки наступает. Я начал бегать от них по парку, выскочил к пруду», — отметил Юдин.

Через некоторое время мужчина остановился и поднял руки. Он подчеркнул, что не оказывал сопротивления при задержании и хотел добровольно сесть в машину полиции.

Сотрудник полиции после опроса Юдина сообщил напарнику, что это точно не тот человек, которого они ищут. Они отвезли задержанного на вторую точку, где их коллеги также кого-то задержали. Позднее его отпустили.

«Я стараюсь всегда позитивно относиться к ситуации. Это урок для меня — не надо бегать. Но знаете, когда я увидел полицейского с дубинкой, я испугался», — заключил он.

В пресс-службе столичного управления МВД сообщили о начале доследственной проверки.

В московском регионе действует режим самоизоляции, жителям запрещается покидать дома без крайней необходимости. Прогулки в парках и занятия спортом на улицах запрещены. Также действует рекомендация носить медицинские маски, с 12 мая это станет обязательным в магазинах и общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Нарушителей ждет штраф: 5 тысяч рублей в столице и 4 тысячи в Московской области.