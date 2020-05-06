Полиция проверит видео погони за нарушителем самоизоляции в Гольянове

В Сети появилось видео, на котором полицейские гонятся за нарушителем самоизоляции в московском районе Гольяново. Столичный главк начал проверку после публикации кадров с работой правоохранителей.

Полицейский автомобиль «поломал все кусты», пока сидевшие в нем стражи порядка пытались догнать убегавшего от них мужчину. Беглеца все же удалось задержать, уточнило издание «Подъем».

Действовали сотрудники МВД довольно жестко и, как свидетельствует видео, ударили нарушителя.

В пресс-службе управления ведомства по Москве заметили, что инициировали проверку. По ее результатам примут решение. Как чувствует себя задержанный, не уточняется.

Ранее столичный полицейский пострадал, когда пытался проверить документы у мужчины на Вешняковской улице. Тот вел себя агрессивно и ударил остановившего его патрульного.

Социологи выяснили, что за месяц с начала режима самоизоляции его поддержка среди россиян снизилась. Если ограничения снимут, жители страны не станут посещать места массового скопления людей. Многие хотят просто отправиться на прогулку туда, где никого нет.