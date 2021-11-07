Охранник ТЦ избил женщину за «поддельную» справку

Одна из посетительниц екатеринбургского торгового центра «Кит» избил, выволок на улицу и бросил на землю охранник. Ему показалось, что женщина при входе предъявила ему поддельную справку о вакцинации. У нее был QR-код, но в этот момент ее телефон разрядился.

Как рассказала порталу «Е1» пострадавшая, первый охранник ей заявил, что такие справки можно напечатать на любом принтере и они ее в ТЦ не пустят.

«Второй охранник начал огрызаться, мол, ты сама их напечатала, и даже я знаю, что на справке нужна синяя печать, а ты тупая, раз взяла справки о прививке. Ну, я и дала ему файликом с бумагами по лицу», — рассказала женщина.

После этого мужчина выволок ее на улицу, упер в столб, а затем перекинул через себя и прижал коленом к земле. Возмущенные очевидцы вызвали полицию.

Женщина засвидетельствовала синяк на колене и сотрясение мозга. Она написала заявление в полицию. Охранник также решил жаловаться, так как женщина его ударила.

Пострадавшая обратилась в больницу № 7, где делала вакцинацию. Врачи ее заверили, что справка выписана правильно, и никаких печатей на ней быть не должно.

«Мне хочется, чтобы нам наконец-таки показали стандартную форму такой бумаги, с печатью или без нее, чтобы избежать таких конфликтов впредь. Мне дали ее в мае, когда о QR-кодах и речи не шло. Я и думала, возьму эту справку, положу в шкаф, и пусть себе лежит», — поделилась женщина.

Полиция разбирается в ситуации.

В Улан-Удэ 31 октября пенсионерки штурмом взяли местный торговый центр. Охранники пытались им противостоять, не смогли сдержать натиск разъяренных женщин.