Происшествия 29 марта 2024, 10:54 Охранник прострелил ногу мужчине, который пытался обокрасть магазин в Башкирии Охранник в Башкирии прострелил ногу пытавшемуся обокрасть магазин мужчине Pxhere

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В Башкирии охранник выстрелил в мужчину, пытавшегося обокрасть магазин. Злоумышленник получил ранение ноги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Местный житель ночью вскрыл магазин в Уфе. В помещении сразу сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники частной охранной организации и Росгвардии.

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Во время потасовки охранник выстрелил в сторону злоумышленника из травматического пистолета. Он попал мужчине в бедро, его доставили в больницу.

Правоохранители уже начали проверку после случившегося.

В Ставрополе мужчина выстрелил в свою супругу. Также он открыл огонь по двум дочерям, а затем свел счеты с жизнью. Девочки погибли, а женщина выжила. Пострадавшую увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Курганской области мужчину заподозрили в убийстве молодой супруги. У семейной пары остался восьмилетний сын.