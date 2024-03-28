Криминал 28 марта 2024, 12:24 Житель Ставрополя расстрелял свою семью и свел счеты с жизнью СКР: мужчина в Ставрополе застрелил жену и двух несовершеннолетних дочерей

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В Ставрополе возбудили уголовное дело об убийстве. Мужчина выстрелил в жену, двух дочерей и свел счеты с жизнью. Тела обнаружил его тесть, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, пожилой мужчина 27 марта приехал к дочери, но сначала не смог войти — дверь частного дома закрыли изнутри. Дозвониться до родственников не получилось.

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В итоге он все-таки проник внутрь, обнаружил тела зятя и двух малолетних внучек. У девочек были огнестрельные ранения. Женщина выжила, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

«В настоящее время, согласно приоритетной версии следствия, мужчина стрелял в жену и убил дочерей», — уточнили в СК.

После этого, как полагает следствие, он свел счеты с жизнью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении и убийстве двух или более лиц, в том числе малолетних. С места преступления изъяли оружие и гильзы, назначили судебные экспертизы.

Источник «Известий» уточнил, что женщина получила ранение височной области. Ее дочери скончались на месте.

Ранее в Курганской области 53-летнего мужчину обвинили в убийстве молодой жены. У них остался восьмилетний сын.