Происшествия 16 апреля 2024, 10:44 Огромный кратер обнаружили посреди поля в Ростовской области Участок земли провалился в поле в Красносулинском районе Ростовской области РИА «Новости»

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В Гуково-Гнилушевском поселении Красносулинского района Ростовской области посреди поля провалился участок земли. Кратер обнаружили местные жители К настоящему моменту его удалось ликвидировать, сообщил корреспонденту портала 161.RU руководитель городской администрации Евгений Гриненко.

Обрушение грунта произошло на окраине хутора Гуково. Жители поселения поделились кадрами с места происшествия. На них оказался запечатлен круглый и чрезвычайно глубокий провал, напоминающий колодец. Автор видеозаписи начал беспокоиться о том, не уйдет ли под землю его жилище.

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«Середина поля, и тут [раз]! Кусок поля в шахту ушел просто. Глубина там [кошмар], аж смотреть страшно», — сообщил очевидец.

По словам представителя администрации, собственник земли уже засыпал провал.

«Собственник поля провал утром устранил», — сообщил Гриненко.

Что стало причиной обрушения, не уточнялось.

Ранее волгоградцы нашли в поле обломки неизвестного летающего объекта. Их пообещали убрать в ближайшее время.