16 апреля 2024, 10:23
Волгоградцы нашли в поле обломки неизвестного летающего объекта
Обломки неизвестного летающего объекта обнаружили в поле в Волгоградской области
Под Волгоградом местные жители наткнулись в поле на разлетевшийся на части летающий объект. Его обломки пообещали убрать в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации Еланского района.
Власти уточнили, что детали рухнувшего летающего объекта нашли в поле в Еланском районе вдали от населенных пунктов. В результате никто не пострадал.
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«Повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет», — говорится в сообщении администрации.
В скором времени все детали летающего объекта уберут с территории.
На днях в небе над Екатеринбургом местные жители увидели неопознанный летающий объект. Очевидцы запечатлели его на видео. Зеленый НЛО беззвучно пролетел над ЖК «Клевер Парк» и вскоре «растворился» в ночном небе. Один из свидетелей предположил, что самолеты так не летают.
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