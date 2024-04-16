Общество 16 апреля 2024, 10:23 Волгоградцы нашли в поле обломки неизвестного летающего объекта Обломки неизвестного летающего объекта обнаружили в поле в Волгоградской области Telegram-канал администрации Еланского района Волгоградской области

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Под Волгоградом местные жители наткнулись в поле на разлетевшийся на части летающий объект. Его обломки пообещали убрать в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации Еланского района.

Власти уточнили, что детали рухнувшего летающего объекта нашли в поле в Еланском районе вдали от населенных пунктов. В результате никто не пострадал.

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«Повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет», — говорится в сообщении администрации.

В скором времени все детали летающего объекта уберут с территории.

На днях в небе над Екатеринбургом местные жители увидели неопознанный летающий объект. Очевидцы запечатлели его на видео. Зеленый НЛО беззвучно пролетел над ЖК «Клевер Парк» и вскоре «растворился» в ночном небе. Один из свидетелей предположил, что самолеты так не летают.