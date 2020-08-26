Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы. Онлайн-трансляция

Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Кубинка на западе Москвы. После него начался пожар. «360» следит за происходящем на месте ЧП.

11:45 Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасенным при пожаре дадут временное жилье.

11:41 Во время проверки прокуратура проверит, насколько соблюдались требования законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования.

Источник фото: телеканал «360»

11:24 На месте ЧП находятся зампрокурора ЗАО Дарима Петрова и и. о. Кунцевского межрайонного прокурора Дмитрий Сидоров. Они контролируют работу правоохранителей.

11:21 Прокуратура проследит за соблюдением прав жителей дома, чья собственность пострадала во время взрыва.

11:01 Пожар сопровождался высокой температурой и сильным задымлением. На месте работали 91 спасатель и 51 единица техники.

10:59 «Пожар ликвидирован. Площадь составила 55 квадратных метров», — рассказал представитель МЧС. Он добавил, что погибших нет.

10:58 «[Было] обнаружено открытое горение на третьем и четвертых этажах. Люди просили о помощи со всех балконов и окон. Первоочередные действия были направлены на спасение людей», — сообщил представитель МЧС, работающий на месте ЧП.

10:53 Четыре человека пострадали при взрыве газа, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

10:44 Пожар потушили. Спасены 16 человек. Как минимум один жилец пострадал — надышался угарным газом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники.

10:43 Дом, где случился взрыв и пожар, 1961 года постройки. Его должны были расселить после 2025 года по программе реновации. В здании живут около 500 человек.

10:41 Прокуратура Москвы организовала проверку по факту случившегося. В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

10:39 Из здания эвакуировали уже 13 человек.

10:36 Движение в этом районе полностью перекрыто, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

10:32 По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ.

10:25 На месте работают пожарные. Десять человек удалось спасти.

10:20 Пресс-служба МЧС подтвердила информацию.

10:15 О взрыве на улице Кубинка в доме № 4 сообщили очевидцы.