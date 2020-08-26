Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы. Онлайн-трансляция
11:45 Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасенным при пожаре дадут временное жилье.
11:41 Во время проверки прокуратура проверит, насколько соблюдались требования законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования.
11:24 На месте ЧП находятся зампрокурора ЗАО Дарима Петрова и и. о. Кунцевского межрайонного прокурора Дмитрий Сидоров. Они контролируют работу правоохранителей.
11:21 Прокуратура проследит за соблюдением прав жителей дома, чья собственность пострадала во время взрыва.
11:01 Пожар сопровождался высокой температурой и сильным задымлением. На месте работали 91 спасатель и 51 единица техники.
10:59 «Пожар ликвидирован. Площадь составила 55 квадратных метров», — рассказал представитель МЧС. Он добавил, что погибших нет.
10:58 «[Было] обнаружено открытое горение на третьем и четвертых этажах. Люди просили о помощи со всех балконов и окон. Первоочередные действия были направлены на спасение людей», — сообщил представитель МЧС, работающий на месте ЧП.
10:53 Четыре человека пострадали при взрыве газа, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
10:44 Пожар потушили. Спасены 16 человек. Как минимум один жилец пострадал — надышался угарным газом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники.
10:43 Дом, где случился взрыв и пожар, 1961 года постройки. Его должны были расселить после 2025 года по программе реновации. В здании живут около 500 человек.
10:41 Прокуратура Москвы организовала проверку по факту случившегося. В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.
10:39 Из здания эвакуировали уже 13 человек.
10:36 Движение в этом районе полностью перекрыто, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
10:32 По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ.
10:25 На месте работают пожарные. Десять человек удалось спасти.
10:20 Пресс-служба МЧС подтвердила информацию.
10:15 О взрыве на улице Кубинка в доме № 4 сообщили очевидцы.