Пожар начался на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода, начался пожар. По предварительной информации, загорелся корпус рядом с административным зданием.
В МЧС сообщили «360», что сообщение о пожаре в нежилом здании поступило в 15:10. Возгорание началось по адресу: проспект Красной Армии, строение 212в.
«Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек», — отметили в ведомстве.
Очевидцы начали публиковать фото и видео с пожаром в социальных сетях. На кадрах видно, как в небо поднимается столб густого черного дыма. Также заметны языки пламени, которые охватили одно из зданий.
По данным местных СМИ, на месте организовали штаб пожаротушения. Пожарные работают по повышенному рангу, сотрудников предприятия эвакуировали. Информации о пострадавших пока нет.