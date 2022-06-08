Пожар начался на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода, начался пожар. По предварительной информации, загорелся корпус рядом с административным зданием.

В МЧС сообщили «360», что сообщение о пожаре в нежилом здании поступило в 15:10. Возгорание началось по адресу: проспект Красной Армии, строение 212в.

«Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек», — отметили в ведомстве.

Очевидцы начали публиковать фото и видео с пожаром в социальных сетях. На кадрах видно, как в небо поднимается столб густого черного дыма. Также заметны языки пламени, которые охватили одно из зданий.

Источник фото: соцсети

По данным местных СМИ, на месте организовали штаб пожаротушения. Пожарные работают по повышенному рангу, сотрудников предприятия эвакуировали. Информации о пострадавших пока нет.