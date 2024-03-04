Происшествия 04 марта 2024, 03:13 Огненный смерч впервые обрушился на Приморский край Огненный смерч впервые увидели в Приморье, где бушуют лесные пожары РИА «Новости»

Читать 360tv в

Огненный смерч впервые зафиксировали в Приморском крае, где бушуют природные пожары. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

В соцсетях появилось видео необычного вихря, который вздымался на десятки метров. Очевидцами явления стали жители приморского поселка Провалово Хасанского округа.

Реклама

По данным пресс-службы правительства Приморского края, что с 1 по 2 марта на территории Хасанского округа зарегистрировали 23 термоточки. Вместе с краевым специалистами пожар тушат работники «Авиалесоохраны» и «Земли леопарда».

«Угрозу населенным пунктам „отбили“», — отметили в сообщении.

Сейчас тушением палов занимаются более 300 человек. Также задействовали бульдозеры для прокладки противопожарных полос. Видео с места ликвидации пожаров опубликовал в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Коридзе уточнила, что в ближайшее время в Хасанском округе дождей не прогнозируется, что не способствует тушению пожаров.