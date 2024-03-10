Происшествия 10 марта 2024, 18:28 Огнеборцы локализовали пожар в Ленинградской области Пожар площадью 1000 квадратных метров локализовали в Ленинградской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар, распространившийся на тысячу квадратных метров, на Волхонском шоссе в Ленинградской области локализовали. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«В Ленинградской области огнеборцы <…> локализовали пожар», — говорится в заявлении.

Прокуратура Ломоносовского района проводит проверку по факту возгорания. Как отметили в пресс-службе ведомства по области, сотрудники установят причины происшествия и оценят деятельность контролирующих органов.

В ликвидации возгорания, которое произошло в ангаре около 15:00 в районе поселка Новогорелово, задействовали 75 пожарных и 21 единицу техники. Двоих пострадавших госпитализировали. Первоначально на месте работали 40 пожарных и 10 единиц техники, однако впоследствии группу нарастили почти вдвое.