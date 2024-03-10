Происшествия 10 марта 2024, 17:06 Два человека пострадали при крупном пожаре в ангаре в Ленобласти МЧС России: крупный пожар произошел в ангаре в Ленобласти, пострадали двое Пресс-служба МЧС

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Два человека пострадали во время крупного пожара в ангаре в Ленинградской области. Огонь распространился на тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Над ликвидацией пожара работают 75 спасателей. Применяется 21 спецмашина.

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Пострадавших госпитализировали.

Пресс-служба главного управления МЧС по региону уточнила, что сообщение о пожаре на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе поступило в 14:48. На место отправились дежурные смены нескольких пожарно-спасательных частей, представители Всероссийского добровольного пожарного общества. Поначалу направили 40 человек и 10 единиц техники, затем группировку пришлось нарастить почти вдвое.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы района.

Ранним утром 10 марта пожар случился в частном доме в Самарской области. Погибли 62-летняя женщина, двух ее внуков семи и четырех лет увезли в больницу, но спасти не смогли.