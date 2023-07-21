Происшествия 21 июля 2023, 03:42 Официанты избили российского туриста Черногории Российского туриста избили официанты ресторана в Черногории РИА «Новости»

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Официанты избили российского туриста в местном ресторане в Черногории. Драка произошла в поселке неподалеку от города Будва. Видео с места попало в TikTok

Турист оскорблял местных жителей и сотрудников заведения. В результате между мужчиной и официантами произошла потасовка. По словам очевидцев, участники конфликта были пьяны.

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В комментариях к видео пользователи отметили, что подобные ситуации — не редкость для туристических мест. Особенно, если участники конфликтов находятся под алкоголем. Неизвестно, были ли в данном случае приняты меры в отношении участвовавших в драке официантов. Представители полиции и российского консульства не дали комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в турецкой Аланье наблюдаются проблемы из-за снижения потока российских туристов. Местные гостиницы испытывают дефицит клиентов.